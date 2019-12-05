Son Dakika Haberleri: Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Son Dakika Güncel Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

7 saat önce

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Samet Aydoğdu (22) idaresindeki 38 ABT 579 plakalı otomobil, Aksaray- Nevşehir kara yolunun 35. kilometresinde Muhammed Yunus Yıldız ( 29) yönetimindeki 68 EC 372 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile 38 ABT 579 plakalı araçta bulunan Elif (53), Mehmet (57), Sevda (41) ve Elifsu Aydoğdu (4) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan, Muhammed Yunus Yıldız'ın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yunus Yıldız, Nevşehir, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yağ yakan 'sıfır otomobil' için yenisiyle değişim kararı
Acılı baba, kaza yerinde temizlik yaparken ölen kişinin oğlu olduğunu öğrendi Manisa'da otomobil takla attı, 2 kişi ölümden döndü Kendi tabancasıyla vurulan sürücünün otomobili Kaymakam'ın makam aracına çarptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 21:35:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]