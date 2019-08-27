Son Dakika Haberleri: Aksaray'da iki otomobil çarpıştı 7 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı 7 yaralı

1 saat önce

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı 7 yaralıAksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı 7 yaralı, System.String[]

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı 7 yaralı

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Taner Yıldırım (25) yönetimindeki 35 ALH 10 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Fatih Yılmaz (36) yönetimindeki 46 AY 068 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile birlikte araçlarda bulunan İsmail Yılmaz (59), İbrahim Kapak (52), Selin Necip Yılmaz (40), Emir Gümüş (17), Sena Nur Altuntaş (23) ve Ebubekir Altuntaş (15) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aksaray, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü
Kaza nedeniyle avrasya tüneli araç girişine kapatıldı (1) Freni boşalan kamyonet, dükkana girdi Karabük'te 3 araçlı zincirleme kaza: 2 ölü, 7 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 16:31:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray'da iki otomobil çarpıştı 7 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]