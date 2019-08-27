Aksaray'da iki otomobil çarpıştı 7 yaralı

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Taner Yıldırım (25) yönetimindeki 35 ALH 10 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Fatih Yılmaz (36) yönetimindeki 46 AY 068 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile birlikte araçlarda bulunan İsmail Yılmaz (59), İbrahim Kapak (52), Selin Necip Yılmaz (40), Emir Gümüş (17), Sena Nur Altuntaş (23) ve Ebubekir Altuntaş (15) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.