Son Dakika Haberleri: Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Son Dakika Güncel Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

6 saat önce

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı, System.String[]

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Recep Keser (48) idaresindeki 68 KK 102 plakalı otomobil ile Niyazi Gökkuş (46) yönetimindeki 68 DA 737 plakalı otomobil, merkeze bağlı Akhisar köyü yakınlarında çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Meltem (16), Can (10) ile Kıymet Keser (40), Türkan Karkın (49), Yüksel Gökkuş (41) ve Gülçin Katı (15) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Recep Keser, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:06 Kaynak: AA
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