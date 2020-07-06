Aksaray'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Kaza, Aksaray Akin Köy Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Ortaköy ilçesine seyreden F.Y. (35) idaresindeki 42 DLA 49 plakalı Volkswagen marka otomobil önünde seyreden traktörü solladığı esnada karşıdan gelen M.K. (18) yönetimindeki 68 AG 766 plakalı Opel marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu araçlar hurdaya dönerken, sürücüler ve araçta yolcu olarak bulunan V.S.Ö. (32) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY