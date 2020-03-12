Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

6 saat önce

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı, System.String[]

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ali İhsan Akbulut (18) idaresindeki 07 FK 797 plakalı otomobil, Aksaray - Adana kara yolunun 10. kilometresinde Suriye uyruklu Ali Aljuma (31) yönetimindeki 06 H 0545 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerle birlikte otomobillerdeki Ayşe Akbulut (47) ve Ahmet Hulusi (26) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ali ihsan, Aksaray, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:22 Kaynak: AA
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