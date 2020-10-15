Aksaray'da İl Koordinasyon Kurulu toplandı - Son Dakika

Aksaray'da, İl Koordinasyon Kurulunun 2020 Yılı 3. dönem toplantısı Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda yatırımcı kurumların bölge ve il müdürlükleri tarafından Aksaray'da yürütülen proje ve yatırımların son durumları hakkında bilgiler verildi. Vali Hamza Aydoğdu Aksaray'da ihtiyaç ve eksiklik olarak bildirilen konuların başında genel olarak yol, içme suyu ile diğer altyapı sorunlarının geldiğini yine tarihi eserlerin restorasyonu, tarımsal sulama, toplulaştırma ve enerji konularının değerlendirilerek, bu konu başlıklarında eksikliklerin giderilmesine yönelik proje ve çalışmaların önceliklerin belirlenerek değerlendirileceğini söyledi. Toplantıda daha sonra yatırımcı kurumların bölge ve il müdürleri Aksaray'da yürütülen projeler ile devam eden yatırımların son durumu hakkında bilgi verdiler. Toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Gündüz, İlçe Kaymakamları, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, kurum müdürleri katıldı. - AKSARAY