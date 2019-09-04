Son Dakika Haberleri: Aksaray'da ilçenin özel fahri bekçisine başarı belgesi verildi
Son Dakika Güncel Haber

Aksaray'da ilçenin özel fahri bekçisine başarı belgesi verildi

4 saat önce

Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaşayan ve ilçenin fahri bekçilik görevini üstlenen Down Sendromlu genç, ilçe kaymakamından başarı belgesi aldı.

Aksaray'da ilçenin özel fahri bekçisine başarı belgesi verildi, System.String[]

Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaşayan ve ilçenin fahri bekçilik görevini üstlenen Down Sendromlu genç, ilçe kaymakamından başarı belgesi aldı.


Eskil ilçesinde yaşayan ve ilçe halkının çok sevdiği Down Sendromlu 26 yaşındaki Fatih Mutlu geçtiğimiz günlerde ilçenin fahri bekçisi olarak seçilmiş ve kendisine bekçi kıyafeti verildi. Bunun üzerine fahri bekçilik görevini yürüterek vatandaşlardan büyük beğeni toplayan Fatih Mutlu, Eskil Kaymakamı Emine Karataş'tan başarı belgesini aldı.


Başarı belgesinden dolayı son derece memnun olduğu gözlenen down sendromlu Fatih Mutlu'nun babası Mehmet Mutlu, Kaymakam Karataş'a teşekkür ederek, "Benim çocuğum Allah'ın takdiri ilahisiyle Down sendromlu olarak dünyaya geldi. Hiç kimseye hiçbir zararı olmayan, anasından doğduğu gibi saf ve temiz olarak kaldı. Daha öncesi Kaymakamımız Büşra Karaalioğlu Hanım, evladıma polislerle yakın arkadaşlığından dolayı polis üniforması hediye etmiş ve giymesine izin vermişti. Şimdiki kaymakamımız Emine Karataş hanım da oğlumu çok mutlu etti. Kaymakamımıza teşekkür ediyorum, Allah kendisinden razı olsun, Allah onları da mutlu etsin" dedi. - AKSARAY

Fatih Mutlu, Aksaray, Karataş, Eskil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gelinini öldürmesin diye oğlunu ihbar etti
Son Dakika: Erdoğan: Savunma sanayinde yüzde 70 yerli üretim yapıyoruz Erdoğan isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Sana bu bayrağı tanıtacağız Davutoğlu'nun açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 19:37:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray'da ilçenin özel fahri bekçisine başarı belgesi verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]