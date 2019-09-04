Aksaray'da ilçenin özel fahri bekçisine başarı belgesi verildi

Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaşayan ve ilçenin fahri bekçilik görevini üstlenen Down Sendromlu genç, ilçe kaymakamından başarı belgesi aldı.



Eskil ilçesinde yaşayan ve ilçe halkının çok sevdiği Down Sendromlu 26 yaşındaki Fatih Mutlu geçtiğimiz günlerde ilçenin fahri bekçisi olarak seçilmiş ve kendisine bekçi kıyafeti verildi. Bunun üzerine fahri bekçilik görevini yürüterek vatandaşlardan büyük beğeni toplayan Fatih Mutlu, Eskil Kaymakamı Emine Karataş'tan başarı belgesini aldı.



Başarı belgesinden dolayı son derece memnun olduğu gözlenen down sendromlu Fatih Mutlu'nun babası Mehmet Mutlu, Kaymakam Karataş'a teşekkür ederek, "Benim çocuğum Allah'ın takdiri ilahisiyle Down sendromlu olarak dünyaya geldi. Hiç kimseye hiçbir zararı olmayan, anasından doğduğu gibi saf ve temiz olarak kaldı. Daha öncesi Kaymakamımız Büşra Karaalioğlu Hanım, evladıma polislerle yakın arkadaşlığından dolayı polis üniforması hediye etmiş ve giymesine izin vermişti. Şimdiki kaymakamımız Emine Karataş hanım da oğlumu çok mutlu etti. Kaymakamımıza teşekkür ediyorum, Allah kendisinden razı olsun, Allah onları da mutlu etsin" dedi. - AKSARAY