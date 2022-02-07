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AKSARAY'DA ILISU ŞELALESİ BUZ TUTTU - Son Dakika

AKSARAY'DA ILISU ŞELALESİ BUZ TUTTU

07.02.2022 13:38

AKSARAY'da hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düşmesi sonucu Ilısu Şelalesi buz tuttu.

AKSARAY'da hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düşmesi sonucu Ilısu Şelalesi buz tuttu.

Güzelyurt ilçesi Ilısu köyü Gelin Kayası mevkisinde, köyün adını taşıyan şelale, hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düşmesi sonucu dondu. Şelaleden oluşan buz sarkıtları görenleri hayran bıraktı. Hasan Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (HASDAK) Başkanı Şahin Koçak, 18 kişilik grupla doğa yürüyüşü yaptıkları sırada şelalenin buz tuttuğunu fark ettiklerini belirterek, 'Kış mevsiminde sulama kanalından artan suların bu bölgeye gelmesiyle, bu doğal şelale oluşuyor. Burası yaklaşık 20 metre yüksekliğinde ve eni ise yaklaşık 10 metre civarında olarak biliniyor. Köy muhtarlığı ve AFAD iş birliği yaparak buradaki parkuru biraz daha genişletmek ve buz tırmanışları için çalışmalarını yürütüyorlar" dedi.

Fotoğraf sanatçısı Serdar Ölçek de, 'Hava sıcaklığının sıfırın altında 14- 15 dereceyi bulmasıyla beraber dere ve şelalelerin buz tuttuğunu görüyoruz. Biz de bunu fırsata çevirerek, gelip burada fotoğraf çekiyoruz. Buranın gezilip, görülebilecek yerler arasında olduğunu düşünüyorum' diye konuştu.

AKSARAY'DA ILISU ŞELALESİ BUZ TUTTU
AKSARAY'DA ILISU ŞELALESİ BUZ TUTTU
AKSARAY'DA ILISU ŞELALESİ BUZ TUTTU
AKSARAY'DA ILISU ŞELALESİ BUZ TUTTU
AKSARAY'DA ILISU ŞELALESİ BUZ TUTTU

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Güzelyurt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AKSARAY'DA ILISU ŞELALESİ BUZ TUTTU - Son Dakika


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