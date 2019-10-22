Son Dakika Haberleri: Aksaray'da imara aykırı olan 20 yapı yıkıldı
Son Dakika Güncel Aksaray'da imara aykırı olan 20 yapı yıkıldı

Aksaray'da imara aykırı olan 20 yapı yıkıldı

1 saat önce

Aksaray'da, maliyenin arazisine yapılan ve yıkım kararı alınan imar barışına aykırı 20 kaçak yapı yıkıldı.

Aksaray'da imara aykırı olan 20 yapı yıkıldı, System.String[]

Aksaray'da, maliyenin arazisine yapılan ve yıkım kararı alınan imar barışına aykırı 20 kaçak yapı yıkıldı.

Edinilen bilgiye göre, Topakkaya Belde Belediyesi ekipleri, Fatih Mahallesinde maliye arazisine yapılmış 20 kaçak yapı yapıldığını belirledi.

Arazinin aynı zamanda maliye arazisi olduğunu tespit eden ekipler "işgalci yapıların" tahliye edilmesi için sahiplerine süre tanıdı.

Bu sürede tahliyenin gerçekleşmemesi üzerine alanın boşaltılması ve yapının yıkılması için çalışma başlattı.

Belediye ekipleri, iş makineleriyle 20 kaçak yapının yıkım işlemini gerçekleştirdi.

Olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapıların yıkımı sırasında ağlayan bir çocuk, jandarma ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Topakkaya, Jandarma, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:36 Kaynak: AA
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