Aksaray'da 'inadına üretim, inadına yatırım' sloganıyla 5 bin fidan toprakla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'da 'inadına üretim, inadına yatırım' sloganıyla 5 bin fidan toprakla buluştu - Son Dakika

Aksaray'da 'inadına üretim, inadına yatırım' sloganıyla 5 bin fidan toprakla buluştu

14 dakika önce

Aksaray'da korona virüse karşı sergilenen etkin mücadele kapsamında "İnadına üretim, inadına yatırım" sloganıyla Ticaret Borsası tarafından 5 bin fidan toprakla buluşturularak doğaya yatırım yapıldı.

Aksaray'da 'inadına üretim, inadına yatırım' sloganıyla 5 bin fidan toprakla buluştu, System.String[]

Aksaray'da korona virüse karşı sergilenen etkin mücadele kapsamında "İnadına üretim, inadına yatırım" sloganıyla Ticaret Borsası tarafından 5 bin fidan toprakla buluşturularak doğaya yatırım yapıldı.


Korona virüs önlem ve tedbirleri kapsamında etkin bir mücadele sergilenen Aksaray'da Ticaret Borsası tarafından "İnadına üretim, inadına yatırım" sloganıyla 5 bin fidan toprakla buluşturuldu. Ticaret Borsası çevresinde bulunan arazide 5 yaşındaki fidanlar Borsa Başkanı Hamit Özkök, Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, iş adamı Fatih Batı ve borsa görevlileri tarafından dikildi.


2013 yılından bu yana 118 bin fidan toprakla buluşturuldu


Burada bir açıklama yapan Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, korona virüse karşı korona virüse rağmen inadına üretim, inadına yatırım yaptıklarını belirterek, "Borsalar ne yapıyor? İşte borsalar hayatın içerisinde her türlü işleyişte ticaretinden üretimine, üretimden sofraya varana kadar olan aşamada görev yapmakla birlikte doğal ortamlarda da insanlarımıza güzel ortamlar sağlamak, ağaçlandırma faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Tarım ve Orman Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte inşallah borsamızın bünyesinde bulunan 200 dönümlük bir alanda ağaçlandırma faaliyetlerini korona virüse rağmen 'İnadına üretim, inadına yatırım' diyerek çalışan teşkilatımız bu manada da sosyal içeriklere de değer vererek ağaçlandırma kampanyası başlatmıştı. İşte gördüğünüz gibi bölge müdürlüğümüzün de gönderdiği 5 yaşındaki ağaçlarımızı Aksaray'a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplamda 2013 yılından bu yana 113 bin fidan diktik, bugün burada 5 bin fidan dikimini gerçekleştiriyoruz. İnşallah bununla birlikte 118 bin fidanı toprakla buluşturmanın mutluluğunu Aksaray Ticaret Borsası gerçekleştiriyor. İnşallah Rabbim bunların gelişerek bize altında oturmayı nasip etsin" dedi.


Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bakanımızın da talimatları ile Kasım ayında 11 milyon fidanı toprakla buluşturmuştuk. İlimizde de 100 bin fidanı toprakla buluşturmuştuk. Bugün de Ticaret Borsamızda 5 bin fidan dikimini gerçekleştiriyoruz. Amacımız daha yeşil bir Aksaray. Bunun içinde var gücümüzle çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - AKSARAY

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 10:04 Kaynak: İHA

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