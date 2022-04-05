Aksaray'da inşaat işçisi genç, annesini ve ağabeyini öldürüp mezarlıkta intihar etti! - Son Dakika

Merkeze bağlı Borucu köyünde saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, daha önce İstanbul'da inşaatlarda işçi olarak çalışan Murat Kaplan, evlerinin önünde yaşanan tartışmanın ardından ağabeyi Selahattin Kaplan ve annesi Hatice Kaplan'a tüfekle ateş edip öldürdü.

MEZARLIKTA İNTİHAR ETTİ

Silah sesini duyan köylüler, eve geldiklerinde anne ve oğlunu kanlar içinde buldu. Ardından jandarma ve sağlık görevlilerine haber verildi. Anne ve oğlu ihbar üzerine eve gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, köylüler saldırgan Murat Kaplan'ın köy mezarlığı yönüne gittiği söyledi. Mezarlığa giden jandarma, başına aynı tüfekle ateş edip intihar eden Murat Kaplan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

AİLE YAKINLARINI JANDARMA KOMUTANI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Olayın ardından köye gelen İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, Kaplan ailesinin yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.

"KENDİ HALİNDE BİRİYDİ"

Kaplan ailesinin komşusu Kerim Kurnaz, "Murat, İstanbul'da inşaatlarda çalışıyordu. Köyde de kimseye zararı yoktu. Kendi halinde biriydi. Cinayet işleyecek bir adam değildi. Neden ağabeyi ve annesini öldürüp, intihar etti bizde bilmiyoruz." dedi.