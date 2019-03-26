Son Dakika Haberleri: Aksaray'da İnşaat Malzemeleri Deposunda Yangın

Aksaray'da İnşaat Malzemeleri Deposunda Yangın

12 dakika önce

Aksaray'da fayans ve ısı yalıtım malzemesi satışı yapılan iş yerinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aksaray'da İnşaat Malzemeleri Deposunda Yangın, System.String[]
Aksaray'da fayans ve ısı yalıtım malzemesi satışı yapılan iş yerinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aksaray-Adana kara yolunun 7. kilometresindeki fayans ve ısı yalıtım malzemesi satışı yapılan iş yerinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hızla yayılan alevler, tüm depoyu sardı. Çalışanların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen 1 kişi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucunda yangın söndürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:56 Kaynak: AA

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