Aksaray'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
6 saat önce
Aksaray'da 5 katlı bir binanın dış cephe yapımında çalışan işçi dengesini kaybedip düşerek ağır yaralandı.
Aksaray
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:47 Kaynak: AA
'da 5 katlı bir binanın dış cephe yapımında çalışan işçi dengesini kaybedip düşerek ağır yaralandı. Nakkaş
Mahallesindeki 5 katlı bir inşaatta dış cephe işçisi olarak çalışan İlhami Y. (54), inşaatın beşinci katında çalışırken dengesini kaybederek düştü.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi altına alınan İlhami Y'nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis
, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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