Aksaray'da inşaattan hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Aksaray'da inşaattan hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Paşacık Mahallesi 1653. Sokak'ta bir inşaattan bakır kablo, hilti, ve inşaat malzemelerinin çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından hırsızlık zanlıları M.A. ve G.T, çaldıkları malzemelerle gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A, çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, G.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelilerin inşaatta gezindikleri, bakır kablo, hilti, ve inşaat malzemelerini alarak kaçması yer alıyor.