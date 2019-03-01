Son Dakika Haberleri: Aksaray'da İntihar Girişimi Karmaşası (2)

Aksaray'da İntihar Girişimi Karmaşası (2)

1 saat önce

Haber-Kamera: Ersan SAN/İstanbul DHAAksaray'da intihar girişimi nedeniyle trafik felç oldu.

Aksaray'da İntihar Girişimi Karmaşası (2), System.String[]
Haber-Kamera: Ersan SAN/ İstanbul DHA

Aksaray'da intihar girişimi nedeniyle trafik felç oldu. Polis tarafından ikna edilen kişi çıktığı korkuluklardan indirilirken, trafik akışı normal seyrine döndü.

Fatih, Aksaray Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan geçidin korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İntihar girişimi nedeniyle trafik felç oldu. Tramvay seferleri de aksarken intihar girişimini izleyen çok sayıda kişiyi, polis uzaklaştırmak için çaba sarf etti. Bu sırada bekleyenler ile polis arasında arbede yaşandı. Polis, intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna ederek, çıktığı korkuluklardan indirdi. İntihar girişimi nedeniyle aksayan trafik akışı normal seyrine döndü.

Görüntü Dökümü:

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Ek Görüntü//

-İntihar girişiminde bulunan kişinin ikna edilmesi

-Trafiğin açılması

-Detaylar

Geçilen görüntü//

-Olay yerinden görüntüler

-İntihar etmek isteyen kişi

-Duran trafik

-Kalabalıktan görüntü

-Arbede

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:32 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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