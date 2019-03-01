Aksaray'da İntihar Girişimi Karmaşası (2)
1 saat önce
Haber-Kamera: Ersan SAN/İstanbul DHAAksaray'da intihar girişimi nedeniyle trafik felç oldu.
Haber-Kamera: Ersan SAN/ İstanbul
DHA
Aksaray'da intihar girişimi nedeniyle trafik felç oldu. Polis
tarafından ikna edilen kişi çıktığı korkuluklardan indirilirken, trafik akışı normal seyrine döndü. Fatih
, Aksaray Adnan Menderes
Bulvarı'nda bulunan geçidin korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İntihar girişimi nedeniyle trafik felç oldu. Tramvay seferleri de aksarken intihar girişimini izleyen çok sayıda kişiyi, polis uzaklaştırmak için çaba sarf etti. Bu sırada bekleyenler ile polis arasında arbede yaşandı. Polis, intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna ederek, çıktığı korkuluklardan indirdi. İntihar girişimi nedeniyle aksayan trafik akışı normal seyrine döndü.
Görüntü Dökümü:
---------------------
Ek Görüntü//
-İntihar girişiminde bulunan kişinin ikna edilmesi
-Trafiğin açılması
-Detaylar
Geçilen görüntü//
-Olay yerinden görüntüler
-İntihar etmek isteyen kişi
-Duran trafik
-Kalabalıktan görüntü
-Arbede
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:32 Kaynak: DHA
Aksaray'da İntihar Girişimi Karmaşası (1)
Erdoğan Müjdeyi Verdi! 2,5 Milyon İşsize İstihdam Sağlanacak
Ünlü Sunucu Serap Paköz Ekranlara Geri Dönüyor
Son Dakika! Araç Sahiplerine Kötü Haber! LGP'ye Zam Geldi