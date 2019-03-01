Aksaray'da İntihar Girişimi Karmaşası (2)

Ersan SAN/İstanbul DHA-AKSARAY'da intihar girişimi nedeniyle trafik felç oldu.

Ersan SAN/İstanbul DHA-AKSARAY'da intihar girişimi nedeniyle trafik felç oldu. Polis tarafından ikna edilen kişi çıktığı korkuluklardan indirilirken, trafik akışı normal seyrine döndü.



Fatih, Aksaray Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan geçidin korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İntihar girişimi nedeniyle trafik felç oldu. Tramvay seferleri de aksarken intihar girişimini izleyen çok sayıda kişiyi, polis uzaklaştırmak için çaba sarf etti. Bu sırada bekleyenler ile polis arasında arbede yaşandı. Polis, intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna ederek, çıktığı korkuluklardan indirdi. İntihar girişimi nedeniyle aksayan trafik akışı normal seyrine döndü.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Asılsız İddialara Kanal D'den Açıklama

Cani Koca, Taksiciden Hamile Kaldığını Söylediği Eşini 25 Yerinden Bıçakladı

Dev Pitonun Uyuyan Kadını Isırdığı Görüntüler Saniye Saniye Kaydedildi

Aksaray'da İntihar Girişimi Karmaşası (1)