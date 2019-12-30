Aksaray'da intihar girişiminde bulunan şahsı, Emniyet Müdürü ikna etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da intihar girişiminde bulunan şahsı, Emniyet Müdürü ikna etti - Son Dakika

Aksaray'da intihar girişiminde bulunan şahsı, Emniyet Müdürü ikna etti

6 saat önce

Aksaray'da 3 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahsı, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ikna ederek aşağıya indirdi.

Aksaray'da intihar girişiminde bulunan şahsı, Emniyet Müdürü ikna etti, System.String[]

Aksaray'da 3 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahsı, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ikna ederek aşağıya indirdi.


Olay, Hamidiye Mahallesi Kalealtı Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kasım G. (33) maddi sıkıntıları ve işsiz olduğu gerekçesi ile bunalıma girerek 3 katlı apartmanın çatısına çıktı. Çatıda intihar girişiminde bulunan Kasım G.'yi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı. Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de şahsın bulunduğu kısma şişme çadır açtı. Olayı öğrenen İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu da olay yerine gelerek çatıya çıktı. Çatıda intihar girişiminde bulunan Kasım G. ile görüşen Emniyet Müdürü Murat Kolcu, şahsı kısa sürede ikna ederek aşağıya indirmeyi başardı. Kasım G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - AKSARAY

Murat Kolcu, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:24 Kaynak: İHA
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