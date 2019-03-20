Aksaray'da İş Adamları ve Bürokrasi Lansman Toplantısında Bir Araya Geldi

Aksaray Valiliği himayelerinde, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası, Aksaray Ticaret Borsası, İŞKUR, Sosyal Güvenlik Kurumu, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen İstihdam Seferberliği Lansman toplantısı iş dünyası, kamu kurumları, STK'lar ve siyaseti bir araya getirdi.

Aksaray Valiliği himayelerinde, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası, Aksaray Ticaret Borsası, İŞKUR, Sosyal Güvenlik Kurumu, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen İstihdam Seferberliği Lansman toplantısı iş dünyası, kamu kurumları, STK'lar ve siyaseti bir araya getirdi.



Aksaray'ın İstihdam düzeyi en yüksek firmaları ve vergi rekortmenlerini bir araya getiren Lansman toplantısına yoğun katılım olurken, firmalar plaketlerini ilimizin yöneticilerinin ellerinden aldı.



Programın açılış konuşmasını yapan Aksaray Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Özkök, "Lansman toplantımıza beklenenin çok çok üzerinde bir katılım olduğundan dolayı burada bulanan herkese iş dünyamıza adına sonsuz teşekkür ediyorum. Sizlerin de bildiği üzere Üretimde, hizmetlerde ve ihracatta bu potansiyelimizi hayata geçirebilirsek, sürdürülebilir bir büyüme potansiyelini yakalayarak daha da ileriye gitmemiz işten bile değil. İşte bu noktada istihdam konusunda cumhurbaşkanımızın çağrısıyla başlayan istihdam seferberliğini iş dünyası temsilcileri olarak sahiplenmesi gereken bizleriz. Buradan tüm iş dünyamıza ve işverenlere de çağrıda bulunuyorum; Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin, istihdam kampanyasına katılın, bu tarihi desteklerden faydalanın. Biz küçük firmayız, ilave 1 kişi alsak ne olacak demeyin. Bakın eskiden büyüklerimiz anlatırdı; nemrut, ona karşı gelen İbrahim peygamberin ateşte yakılması için emir vermiş. Nemrut'un askerleri de meydanda büyük ateş yakmış. Herkes korku içinde, sessizce izliyormuş, derken bir karınca, ağzında küçücük bir damla suyla, ateşe doğru yönelmiş. Bunu gören diğer karıncalar arkasından bağırmış. 'nereye gidiyorsun, şu ateşin büyüklüğüne bak, bir damla suyla koskoca ateşi söndürebileceğini mi sanırsın?', 'olsun' demiş karınca, 'hiç olmazsa hangi tarafta olduğum anlaşılır'. İşte biz de işsizliğe karşı, istihdamın safında yer almalıyız" dedi.



Açılış konuşmalarından hemen sonra yatırımcılara ve iş dünyasına, 2019 İstihdam ve teşvik paketleri hakkında İŞKUR Müdürü Mahmut Akkuş ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Bilal Akgün tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı.



Bilgilendirme sunumunda konuşan Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, "İstihdam Seferberliği 2019 Çerçevesinde 7 Bakanlığın Katılımıyla Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ev sahipliğinde yapılan görüşmelerde Ülke Ekonomisi ve İstihdam Konuları Masaya Yatırılmıştır. Yeni İstihdam Teşvikleri ile ilgili çalışmalarda, Oda/Borsalar olarak gerekli bilgi akışını sağladık. Bu noktada TOBB ve ilgili Bakanlıkların Ortak Görüşü ile 2019 yılında 2 milyon 500 bin yeni istihdam sağlama hedefi ile yola çıktığımızı ve bu yolda tüm işverenlerimize gereken desteği sonuna kadar vereceğimizi ifade etmek isterim. İstihdam Seferberliği 2019" Programının İşverenler için tarihi Desteklemeler sunduğunu, bunların iyi anlaşılarak uygulanması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Aksaray 2017 Yılı ocak ayında 41 bin 064 olan istihdamımız yılsonunda 49 bin 825 olmuş ve 8 bin 761 kişi ek istihdam yapılmıştır. 2018 Yılında 46 bin 949 olan çalışan sayımız yılsonunda 51 bin 300 olmuş ve 2018 yılı sonunda da 4 bin 351 kişi ek istihdam yapılmış toplamda 2 yılda 13 bin 112 kişi çalışan sayımız artmıştır" diye konuştu.



Programa, Aksaray Valisi Ali Mantı, Ak Parti Milletvekilleri İlknur İnceöz, Cengiz Aydoğdu, Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, İyi Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, Ramazan Altundağ, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve sivil toplum kuruluşları başkanları katıldı. - AKSARAY

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