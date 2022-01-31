AKSARAY'DA KAR NEDENİYLE İŞ YERİNİN ÇATISI ÇÖKTÜ, 2 TIR'DA MADDİ HASAR - Son Dakika

AKSARAY'da etkili olan kar yağışı nedeniyle iş yerinin girişindeki sundurma çatı çöktü. Sundurma altında kalan 2 TIR'da maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 07.30 sıralarında sanayi sitesinde TIR tamiri yapan Mehmet Kılıç'a ait (60), iş yerinde meydana geldi. İş yerinin önünde bulunan saçtan yapılan sundurma çatı, kar birikintilerinin ağırlığından dolayı çöktü. Yaralanan olmazken 2 TIR'da maddi hasar oluştu.

Olayı gören sanayi sitesinde börek satışı yapan İrfan Sezer, 'Sabah saat 07.30 sıralarında börek arabamla her zamanki yerime geldim. Arkamdaki iş yerinden 'çatır çatır' diye ses geliyordu. Bende arkama dönüp baktığımda 3-4 saniyede iş yerinin sundurma çatısı biriken kar nedeniyle çöktü. Altında iki tane araç kaldı. İş yerinin henüz açık olmaması olası bir yaralanmayı önledi. 'diye konuştu.