Aksaray'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Nazim Tarhan (33) kontrolündeki 68 BR 032 plakalı minibüs ile Bülent Altınsoy (43) idaresindeki 68 DA 920 plakalı otomobil, Mehmet Altınsoy Caddesi'nde çarpıştı.

Aksaray 'da işçi servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

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