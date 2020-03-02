Aksaray'da işçi ve öğrenci servislerine sıkı denetimde - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da işçi ve öğrenci servislerine sıkı denetimde - Son Dakika

Aksaray'da işçi ve öğrenci servislerine sıkı denetimde

6 saat önce

Aksaray'da öğrenci ve işçi servislerine yönelik geniş çaplı denetim ve uygulamalar yapan polis ekipleri kural ihlaline geçit vermiyor.

Aksaray'da işçi ve öğrenci servislerine sıkı denetimde, System.String[]

Aksaray'da öğrenci ve işçi servislerine yönelik geniş çaplı denetim ve uygulamalar yapan polis ekipleri kural ihlaline geçit vermiyor.


Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, her gün sabah erken saatlerde kentin belirli bölgelerinde görev alarak servis araçlarına yönelik uygulama ve denetim yapıyor. Polis ekipleri servislerin içi, sürücünün ehliyeti, yeterlilik belgesi, yolcu sayısı, uyarı tabela ve ışıkları, lastik kontrolleri ve emniyet kemeri gibi denetimler yapıyor. Özellikle servis yoğunluğunun yaşandığı güzergahlarda sabah, öğle ve akşam saatlerinde görev alan trafik ekipleri, denetimlerin ardından okullar bölgesine geçerek burada da servis denetimlerini sürdürüyor. - AKSARAY

Aksaray, Sabah, Polis, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:03 Kaynak: İHA
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