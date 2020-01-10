Aksaray'da işçileri taşıyan servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu çok sayıda yaralı olduğu... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'da işçileri taşıyan servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu çok sayıda yaralı olduğu... - Son Dakika

Aksaray'da işçileri taşıyan servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu çok sayıda yaralı olduğu...

6 saat önce

Aksaray'da işçileri taşıyan servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Aksaray'da işçileri taşıyan servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu çok sayıda yaralı olduğu..., System.String[]

Aksaray'da işçileri taşıyan servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye, Aksaray, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:16 Kaynak: AA
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