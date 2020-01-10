Aksaray'da işçileri taşıyan servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu çok sayıda yaralı olduğu... - Son Dakika

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Aksaray'da işçileri taşıyan servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu çok sayıda yaralı olduğu...
6 saat önce
Aksaray'da işçileri taşıyan servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:16 Kaynak: AA
Aksaray'da işçileri taşıyan servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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