Aksaray'da Isı Yalıtım Malzemesi Deposunda Yangın

AKSARAY'da fayans ve ısı yalıtım malzemesi satışı yapılan iş yerinin deposunda yangın çıktı.

AKSARAY'da fayans ve ısı yalıtım malzemesi satışı yapılan iş yerinin deposunda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi alevleri kontrol altına almak için mücadele ediyor.



Aksaray- Adana karayolunun 7'nci kilometresindeki fayans ve ısı yalıtım malzemesi satışı yapılan iş yerinin deposunda saat 13.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hızla yayılan alevler depoyu sardı. Durumu fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, alevleri kontrol altına almak için mücadele ediyor. Ekipler özellikle alevlerin deponun yanındaki ekmek fabrikasına sıçramasını önlemeye çalışıyor. - Aksaray

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