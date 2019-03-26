Aksaray'da Isı Yalıtım Malzemesi Deposunda Yangın (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, 1 İŞÇİ HASTANEDEAksaray'da fayans ve ısı yalıtım malzemesi satışı yapılan iş yerinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu tamamen söndürüldü.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, 1 İŞÇİ HASTANEDE



Aksaray'da fayans ve ısı yalıtım malzemesi satışı yapılan iş yerinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu tamamen söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 1 depo işçisi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Altın Palmiye Ödül Törenine Katılan Dünyaca Ünlü Şarkıcı Alexandra Stan, Transparan Kıyafetiyle Geceye Damga Vurdu

Milli Eğitim Bakanlığı, Okullarda "Hami" Dönemini Başlattı

Sürüngenler Çetesi Operasyonla Çökertildi! Örgüt Lideri Yakalanmamak İçin Estetik Yaptırmış

Asıl Problem İşverenin Aradığı Niteliklerde Eleman Bulamaması"