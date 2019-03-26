Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Isı Yalıtım Malzemesi Deposunda Yangın (2)

Aksaray'da Isı Yalıtım Malzemesi Deposunda Yangın (2)

46 dakika önce

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, 1 İŞÇİ HASTANEDEAksaray'da fayans ve ısı yalıtım malzemesi satışı yapılan iş yerinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu tamamen söndürüldü.

Aksaray'da Isı Yalıtım Malzemesi Deposunda Yangın (2), System.String[]
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, 1 İŞÇİ HASTANEDE

Aksaray'da fayans ve ısı yalıtım malzemesi satışı yapılan iş yerinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu tamamen söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 1 depo işçisi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:48 Kaynak: DHA

İşçi, Aksaray, Güncel
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