Aksaray'da Isı Yalıtım Malzemesi Deposunda Yangın (2)
46 dakika önce
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, 1 İŞÇİ HASTANEDEAksaray'da fayans ve ısı yalıtım malzemesi satışı yapılan iş yerinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu tamamen söndürüldü.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, 1 İŞÇİ HASTANEDE
Aksaray'da fayans ve ısı yalıtım malzemesi satışı yapılan iş yerinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu tamamen söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 1 depo işçisi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:48 Kaynak: DHA
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