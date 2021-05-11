Aksaray'da İsrail'i protesto konvoyu - Son Dakika

Aksaray'da İsrail'i protesto konvoyu

11.05.2021 00:44
Aksaray'da İsrail'i protesto konvoyu, System.String[]

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahalesi ve Filistinlilere yönelik saldırıları Aksaray'da onlarca araçlık konvoyla protesto edildi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahalesi ve Filistinlilere yönelik saldırıları Aksaray'da onlarca araçlık konvoyla protesto edildi.

Aksaray'da bir gurup STK öncülüğünde toplanan vatandaşlar araçlarla konvoy yapıp İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahalesi ve Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti. Filistin halkına destek olmak için Aksaray Şehirler Arası Terminali önünde toplanan onlarca araç Türk bayrakları ve Filistin bayraklarıyla hareket ederek Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Bulvarı üzerinden Büyük Bölcek Mahallesinde bulunan Cumartesi Semt Pazarında toplandı. Ellerinde bayraklarla araçlarından inen onlarca Aksaraylı sloganlar atarak İsrail'in Filistin'e uyguladığı insanlık dışı zulmü protesto etti. Sloganlar atan vatandaşlar tekbir getirerek Filistin'e destek İsrail'e de tepki gösterdi.

Aksaray STK Platformu adına konuşan Kuddusi Bakar, "Mescid-i Aksa'da Kudüs'te Filistin'de İsrail'in yapmış olduğu zulmü kınamak için bir araya geldik. Ramazan ayında bu mübarek günlerde ve gecelerde İsrail'in yapmış olduğu bu zulmü Aksaray sivil toplum platformu olarak lanetliyoruz, kınıyoruz. Bizler İslam coğrafyası olarak Müslüman kardeşlerimizin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz" dedi. Vatandaşlar yaklaşık 1,5 saat süren protesto sonrası dağılarak bölgeden ayrıldı. - AKSARAY

Aksaray'da İsrail'i protesto konvoyu
Aksaray'da İsrail'i protesto konvoyu
Aksaray'da İsrail'i protesto konvoyu
Aksaray'da İsrail'i protesto konvoyu
Aksaray'da İsrail'i protesto konvoyu
Aksaray'da İsrail'i protesto konvoyu

Protesto, Aksaray, İsrail, Aksa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da İsrail'i protesto konvoyu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yasak aşk yaşayan ikilinin şüpheli ölümü! Ağaca asılı halde bulundular Yasak aşk yaşayan ikilinin şüpheli ölümü! Ağaca asılı halde bulundular Ekranlarda büyük yıkım! 3 dizi art arda final yapıyor Ekranlarda büyük yıkım! 3 dizi art arda final yapıyor Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail çağrısı: BM girişimlerini derhal başlat Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail çağrısı: BM girişimlerini derhal başlat Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu İsrail'in saldırganlığının nedeni uzmanlar yorumladı: Netanyahu'nun oy kaygısı İsrail'in saldırganlığının nedeni uzmanlar yorumladı: Netanyahu'nun oy kaygısı Uyuşturucu baronu Cemal Nayır hayatını kaybetti Uyuşturucu baronu Cemal Nayır hayatını kaybetti Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü
Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın çocuğunun bakıcısı suskunluğunu bozdu: Babasına 'dede' dedirtiyordu Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın çocuğunun bakıcısı suskunluğunu bozdu: Babasına 'dede' dedirtiyordu         
01:12
Futbol dünyası Filistin için tek yürek oldu! Yıldız futbolcular paylaşımlarıyla İsrail'e tepki gösterdi Futbol dünyası Filistin için tek yürek oldu! Yıldız futbolcular paylaşımlarıyla İsrail'e tepki gösterdi         
00:54
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den Kudüs saldırılarına tepki: İsrail'in uyguladığı şiddet çok endişe verici İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den Kudüs saldırılarına tepki: İsrail'in uyguladığı şiddet çok endişe verici         
23:47
Şenol Güneş: Burak Yılmaz Beşiktaşlı Şenol Güneş: Burak Yılmaz Beşiktaşlı         
22:48
ABD ve İngiltere'den benzer Mescid-i Aksa açıklaması! İsrail'in akıttığı kanı görmeyip Filistin'i suçladılar ABD ve İngiltere'den benzer Mescid-i Aksa açıklaması! İsrail'in akıttığı kanı görmeyip Filistin'i suçladılar         
22:27
Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi         
21:49
Son Dakika: İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi hedef aldı: 9'u çocuk 20 ölü Son Dakika: İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi hedef aldı: 9'u çocuk 20 ölü         
19:30
AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı! AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı!         
17:36
Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı         
13:51
Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı         
13:29
Mahalleliyi canından bezdirdiği yetmedi bir de sokak ortasında can almaya çalıştı Mahalleliyi canından bezdirdiği yetmedi bir de sokak ortasında can almaya çalıştı         
13:26
Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen? Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen?         
12:00
Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum         
11:46
ABD Donanması'nın operasyon yaptığı Umman Denizi'ndeki bayraksız gemiden cephanelik çıktı ABD Donanması'nın operasyon yaptığı Umman Denizi'ndeki bayraksız gemiden cephanelik çıktı         
11:03
Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti         
10:53
Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı         
10:02
16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı 16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2021 02:24:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksaray'da İsrail'i protesto konvoyu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement