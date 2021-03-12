Aksaray'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği - Son Dakika

Aksaray'da, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Aksaray Valiliğince düzenlenen etkinlikte, kent genelinde saat 19.21'de "İstiklal Marşı ile İstikbal İçin" temasıyla İstiklal Marşı okundu. Evlerinin balkon ve camlarına bayrak asan vatandaşlar da marşa eşlik etti.

15 Temmuz Milli İrade Meydanında düzenlenen törende, Aksaray Belediyesi tarafından top atışı yapıldı.

Vali Hamza Aydoğdu, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve bir çok katılımcı İstiklal Marşı'nı okudu.

Vali Aydoğdu, burada yaptığı açıklamada, 12 Mart 1921'in İstiklal Marşı'nın kabul ediliş tarihi olduğunu hatırlattı.

Bugün İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü olduğunu anlatan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Tüm Aksaraylılar olarak hep beraber kutluyoruz. Coşkuyla hep birlikte İstiklal Marşı'mızı okuduk. Bu anlamda bir farkındalık oluşturmak istedik. Yetişen yeni çocuklarımız, İstiklal Marşı'nın değerini ve önemini bir anlamda bilsinler. Bu kültür ve birikim nesilden nesile aktarılsın. Bu anlamda gençlerimizi çok güzel bir etkinlik hazırladı. Tüm Aksaray 7'den 70'e bugün ki etkinliklere katıldı. Her kese çok teşekkür ediyorum. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın."

Etkinliğe katılan 13 yaşındaki Süleyman Kaya ise çok önemli bir güne şahit olduklarını ülkece bu günün duygusunu yaşadıklarını söyledi.

İstiklal Marşını okurken çok duygulandığını vurgulayan Kaya, şölen havasında çok güzel bir etkinlik olduğunu kaydetti.

Tören, havai fişek gösterisinin ardından sona erdi.