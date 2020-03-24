Aksaray'da itfaiye ekipleri hastane bahçesini dezenfekte etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'da itfaiye ekipleri hastane bahçesini dezenfekte etti - Son Dakika

Aksaray'da itfaiye ekipleri hastane bahçesini dezenfekte etti

6 saat önce

Aksaray'da hastanede bahçelerinde dezenfekte ve yıkama çalışması yapıldı.

Aksaray'da itfaiye ekipleri hastane bahçesini dezenfekte etti, System.String[]

Aksaray'da hastanede bahçelerinde dezenfekte ve yıkama çalışması yapıldı.


Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüsle mücadele kapsamında Türkiye'de tedbir ve önlem çalışmaları artarak devam ediyor. Aksaray Belediyesi kentte yaptığı birçok dezenfekte işlemlerinin ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi bölgesini ve hastane bahçesini dezenfekte ilacı ve su ile yıkayarak dezenfekte etti. İtfaiye ekipleri bahçe ve acil önünde temizlik çalışması yaparken, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Çocuk Acil Servisi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından normal hastane bölümüne taşındı. Çocuk Acil Servisi bölümü ise korona virüsü şüphesi içeren ve pozitif çıkan vakaların müdahalesinde kullanılmaz üzere hizmete geçirildi. - AKSARAY

İtfaiye, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:23 Kaynak: İHA

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