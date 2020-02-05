Aksaray'da itirafçı 5 FETÖ/PDY şüphelisi serbest kaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da itirafçı 5 FETÖ/PDY şüphelisi serbest kaldı - Son Dakika

Aksaray'da itirafçı 5 FETÖ/PDY şüphelisi serbest kaldı

6 saat önce

Aksaray merkezli Kocaeli illerinde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan 5 zanlı çıkarıldıkları mahkemede itirafçı olarak serbest kaldı.

Aksaray'da itirafçı 5 FETÖ/PDY şüphelisi serbest kaldı, System.String[]

Aksaray merkezli Kocaeli illerinde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan 5 zanlı çıkarıldıkları mahkemede itirafçı olarak serbest kaldı.


Edinilen ilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY kapsamında örgütün faaliyetlerini deşifre etme ve engelleme amaçlı yapılan çalışmalarda 5 şüpheli şahıs tespit etti. Yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından TEM ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Aksaray merkezli olmak üzere Kocaeli ilinde 5 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Kocaeli ilinde 1 kişi, Aksaray merkezde 3 kişi ve Aksaray Ortaköy ilçesinde 1 kişi olmak üzere toplam 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler S.D. (38), M.C.A. (27), M.A. (40), M.Z. (33), A.Ü. (29) Aksaray İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 5 şahıs itirafçı olarak serbest bırakıldı. - AKSARAY

Kocaeli, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:04 Kaynak: İHA
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