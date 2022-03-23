Aksaray'da jandarma sahipsiz köpek ve yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı - Son Dakika
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Aksaray'da jandarma sahipsiz köpek ve yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

23.03.2022 12:16
Aksaray'da jandarma sahipsiz köpek ve yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Aksaray'da jandarma ekipleri sahipsiz köpek ve yaban hayvanları için bazı noktalara yem bıraktı.

Aksaray'da jandarma ekipleri sahipsiz köpek ve yaban hayvanları için bazı noktalara yem bıraktı.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı, tipi ve soğuk hava, yerleşim alanlarındaki sahipsiz hayvanlar ile doğadaki yaban hayvanlarının yaşamını zorlaştırıyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken sahipsiz ve yaban hayvanların beslenebilmesi için çalışma başlattı.

Kent genelindeki sahipsiz hayvanlar ile karla kaplı dağlık ve ormanlık alanlarda belirlenen noktalardaki yaban hayvanlarına yem, mama, yonca ve saman bırakan ekipler, faaliyet esnasında karşılaştıkları kedi ile köpekleri de elleriyle besledi.

Aksaray'da jandarma sahipsiz köpek ve yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
Aksaray'da jandarma sahipsiz köpek ve yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
Aksaray'da jandarma sahipsiz köpek ve yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
Aksaray'da jandarma sahipsiz köpek ve yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

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Jandarma, Aksaray, Köpek, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'da jandarma sahipsiz köpek ve yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı - Son Dakika


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