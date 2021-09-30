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Jandarma ve tarım ekipleri kaçak avlamaya geçit vermiyor - Son Dakika

Jandarma ve tarım ekipleri kaçak avlamaya geçit vermiyor

30.09.2021 09:52

Jandarma ve tarım ekipleri kaçak avlamaya geçit vermiyor Aksaray'da İl Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gece gündüz demeden baraj ve göletlerde tekneyle kaçak avlanmaya yönelik denetimler yapıyor.

Jandarma ve tarım ekipleri kaçak avlamaya geçit vermiyor

AKSARAY - Aksaray'da İl Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gece gündüz demeden baraj ve göletlerde tekneyle kaçak avlanmaya yönelik denetimler yapıyor.

Aksaray'da kent genelinde bulunan baraj ve göletlerde iç suların florasının bozulmaması ve balık popülasyonunun korunması amacıyla kaçak avlanmaya yönelik çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri usulsüz avlanmaya geçit vermiyor. Kent genelinde bulunan toplam 1 baraj ve 19 gölet olmak üzere toplam 20 ayrı bölgede görev alan Jandarma Çevre Koruma Timleri ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri bölgelerinde adeta kuş uçurtmuyor. Tekne ile baraj ve göletlerde devriyle atan ekipler, en ücra koyları bile kontrol ediyor. Büyük alanlarda drone yardımı ile de gözetleme yapan ekipler, usulsüzlük yapılan alanlarda hem yer tespiti hem de gözetleme yapıyor. Yasak olan bölgelerde yakalanan su ürünleri avcılarına bin TL ile 50 bin TL arasında cezai işlem uygulanırken, ele geçirilen malzemeler de imha ediliyor.

Yasak avlananlara bin ile 50 TL arasında ceza kesiliyor

Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, amaçlarının balık popülasyonunu ve su florasını korumak olduğunu belirterek, "Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda su ürünleri kanunu kapsamında denetimler yapıyoruz. İlimizde denetimleri yıl boyunca yapıyoruz. Yasak dönemlerde özellikle baraj ve göllerimizde yakaladığımız ağlarla alakalı gerekli idari yaptırımları yerine getiriyoruz. İlimizde 20 tane göl-gölet bulunmakta ve aynı zamanda perakende balık satış yerleri de bulunmakta. Biz bu sene yaklaşık buralarda toplam 528 denetim yaptık ve görülen aksaklıklar ile ilgili işlemler yaptık. Bu sene her sene olduğu gibi 20 göl ve göletlerimize 264 bin adet sazan yavru balığı bıraktık. Ben vatandaşlarımızdan özellikle yasak dönemlerde yasak avlanma yapmamalarını, yasaklara uymalarını istiyorum. Çünkü kiralama yerleri dışında her türlü ağ atımı her türlü yasak. Biz bunlarla ilgili denetimlerimizi jandarmamız, AKSOBDER ve AFAD Müdürlüğümüzle ile birlikte yaparak yakaladığımız ağları imha ediyoruz. Vatandaşlarımızdan istediğimiz yasaklara uyalım, ilimizdeki balık popülasyonu ve iç sularımızı koruyalım. Biliyorsunuz bu yasak avlanma hem gündüz hem de gece devam ediyor. Biz bunları yakalayabilmek için Aksaray İl Jandarma Komutanlığımız ile birlikte hem gece hem gündüz tekne ile kontroller yapıyoruz. Çünkü burada amacımız ağ atımını engellemek. Bu ağları yakaladığımızda hem idari para cezası uyguluyoruz ve bu ağları imha ediyoruz. Engellememizin esas sebebi iç sularımızdaki popülasyonunu korumak ve buradaki iç sularımızın florasını bozmamak, ayrıca olta balıkçılığına da fayda sağlamak. Bu kapsamda denetimlerimiz yıl boyu devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığımızla yaptığımız denetimlerde çok iyi sonuçlar alıyoruz" dedi.

"Jandarma ve tarım ekipleri kaçak avcılığa geçit vermiyor"

Gücünkaya Gökçe Çatalsu Ürünleri Kooperatif Başkanı Ramazan Erginer (60), "Mamasın Barajında kontrolleri en iyi şekilde sandalla yapılıyor. Onun için teşekkür ederim" derken, Gücünkaya Köy Muhtarı Şevket Ok ise, "Jandarmamızda çok memnunuz. Allah razı olsun günlük denetimdeler. Tarım İl müdürlüğümüzle birlikte devamlı denetimdeler. Gece gündüz demeden ağları topluyorlar. Kaçak avlanmaya asla geçit vermiyorlar" ifadelerini kullandı.

Aksaray Amatör Sportif Olta Balıkçılık ve Doğayı Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Cemal Kabal (39), "Jandarma, tarım ve orman müdürlüğü ve AKSOBDER devamlı barajı denetliyorlar. Kaçak avcılığa geçit verilmiyor barajımızda" diye konuştu.

Jandarma ve tarım ekipleri kaçak avlamaya geçit vermiyor
Jandarma ve tarım ekipleri kaçak avlamaya geçit vermiyor
Jandarma ve tarım ekipleri kaçak avlamaya geçit vermiyor
Jandarma ve tarım ekipleri kaçak avlamaya geçit vermiyor
Jandarma ve tarım ekipleri kaçak avlamaya geçit vermiyor
Jandarma ve tarım ekipleri kaçak avlamaya geçit vermiyor
Jandarma ve tarım ekipleri kaçak avlamaya geçit vermiyor
Jandarma ve tarım ekipleri kaçak avlamaya geçit vermiyor
Jandarma ve tarım ekipleri kaçak avlamaya geçit vermiyor
Jandarma ve tarım ekipleri kaçak avlamaya geçit vermiyor
Jandarma ve tarım ekipleri kaçak avlamaya geçit vermiyor
Jandarma ve tarım ekipleri kaçak avlamaya geçit vermiyor
Jandarma ve tarım ekipleri kaçak avlamaya geçit vermiyor
Jandarma ve tarım ekipleri kaçak avlamaya geçit vermiyor
Jandarma ve tarım ekipleri kaçak avlamaya geçit vermiyor
Jandarma ve tarım ekipleri kaçak avlamaya geçit vermiyor
Jandarma ve tarım ekipleri kaçak avlamaya geçit vermiyor
Jandarma ve tarım ekipleri kaçak avlamaya geçit vermiyor

Jandarma, Aksaray, Baraj, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ve tarım ekipleri kaçak avlamaya geçit vermiyor - Son Dakika


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