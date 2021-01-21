Aksaray'da jandarma yaban hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Aksaray'da jandarma ekipleri, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yemleme yaptı.

Aksaray Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, kentte bir haftadır etkisini artırarak sürdüren kar yağışı dolayısıyla yaban hayvanlarının beslenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Hasandağı eteklerine yaban hayvanları için buğday yemi ile kedi ve köpek maması bıraktı.

Soğuk hava şartlarında sokak hayvanlarının korunması ve beslenmesi faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği belirtildi.