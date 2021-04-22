Aksaray'da jandarmadan engelli öğrencilere 23 Nisan kutlaması - Son Dakika

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla engelli öğrenciler için eğlence programı düzenledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Özel Eğitim Anaokulu oyun alanında düzenlenen programda, şiirler okundu, öğrenciler jandarma ekipleriyle birlikte gösteriler sundu.

Narkotik köpeği Beri'nin yeteneklerini sergilediği gösteriyi ilgiyle izleyen çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

Türk bayrakları ve balonlarla süslenen jandarma araçlarına binen çocuklar, sirenlere basarak bayramı kutladı.

Programa, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve öğrenci velileri katıldı.

Vali Aydoğdu, program sonunda anaokulunu gezerek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.