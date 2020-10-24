Aksaray'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Aksaray'da jandarma ekipleri, Konya'dan kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yaptığı aramada bir miktar eroin ele geçirirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu kullanımını ve ticaretini önlemek amaçlı çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya'dan Aksaray'a 42 plakalı Renault marka bir otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Aksaray il sınırında 42 plakalı otomobili takibe aldı. Eşmekaya Kavşağı'na kadar otomobili takip eden jandarma ekipleri kavşakta operasyon için düğmeye bastı. Otomobili durduran jandarma ekipleri, araçta yaptıkları aramada 5'er grim plastik poşet içerisinde sarılmış halde 2 paket eroin maddesi, eroin kullanma aparatı, suçta kullanılan bir miktar nakit para ele geçirdi. Araç sürücü M.T. (32) ve yanında yolcu olarak bulunan İ.R. (31) gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY