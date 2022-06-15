Aç ve susuz kaldığı belirlenen kuşa yardım eden ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topakkaya beldesinde devriye görevi yaptığı sırada bitkin ve yaralı halde farklı türden bir kuş olduğunu gördü.

Kaynak: AA

Topakkaya, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aksaray'da jandarmanın bulduğu yaralı gökkuzgun tedaviye alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.