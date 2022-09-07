Tarihi eser kaçakçıları Bizans döneminden kalan küpü aracın en görünür kısmına saklamış - Son Dakika
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Tarihi eser kaçakçıları Bizans döneminden kalan küpü aracın en görünür kısmına saklamış

07.09.2022 12:19

Aksaray'da jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda şaşkınlık veren anlar yaşandı. Yaklaşık bin 200 yıl önceki Bizans dönemine ait üzerinde haç işareti bulunan Pithos Küpü aracın ön koltuğunda battaniyeye sarılı halde ele geçirildi. İşte operasyonun detayları...

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, 2 şahsın tarihi eser satışı yapmak için nakil yapacağı bilgisine ulaştı. Aksaray'dan Konya'ya tarihi eser nakli gerçekleşeceğini öğrenen jandarma ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı araştırmada 2 şahsın kimliğini tespit etti.

Bin 200 yıllık tarihi küpü aracın ön koltuğunda battaniyeye sarılı halde götürürken yakalandılar

EKİPLER ADIM ADIM TAKİP ETTİ

Tespit edilen Ali E. ve Seyit Ali B. isimli şahıslar jandarma ekiplerince teknik ve fiziksel takibe alındı. Bir süre yapılan takibin ardından şahısların araçla tarihi eseri nakletmek üzere yola çıkmasıyla operasyon için düğmeye basıldı. Aksaray-Konya Karayolu Eşmekaya Kavşağında durdurulan otomobilde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bin 200 yıllık tarihi küpü aracın ön koltuğunda battaniyeye sarılı halde götürürken yakalandılar

TAMI TAMINA BİN 200 YILLIK

Araçta yapılan aramada jandarma ekipleri, ön koltuğa battaniyeye sarılı halde bir küp ele geçirdi. Jandarma tarafından titizlikle araçtan indirilen küpün uzmanların yaptığı incelemede, Pithos adı verilen küpün Bizans dönemine ait yaklaşık bin 200 yıllık olduğu tespit edildi. O dönemlerde Pithos Küpünün sıvı maddelerin muhafazası için kullanıldığı bildirildi. Üzerinde haç işareti bulunan küp jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Bin 200 yıllık tarihi küpü aracın ön koltuğunda battaniyeye sarılı halde götürürken yakalandılar

ARKA KOLTUĞA SIĞMAYINCA ÖN KOLTUĞA KOYMUŞLAR

Gözaltına alınan şüphelilerin, Pithos Küpünü aracın arka koltuğuna sığdıramadıkları için battaniyeye sarıp ön koltuğa koydukları öğrenildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ise sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

Jandarma, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarihi eser kaçakçıları Bizans döneminden kalan küpü aracın en görünür kısmına saklamış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarihi eser kaçakçıları Bizans döneminden kalan küpü aracın en görünür kısmına saklamış - Son Dakika
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