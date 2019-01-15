Aksaray'da Kablo Hırsızlığı İddiası
2 saat önce
Aksaray'da Türk Telekom'a ait bakır kabloları çalan 4 kişi tutuklandı.
Aksaray
'da Türk Telekom
'a ait bakır kabloları çalan 4 kişi tutuklandı. Mehmet Akif Ersoy
ve Yavuz Sultan Selim
mahallelerinde Türk Telekom'a ait 500 metre uzunluğunda bakır kablolar kesilerek çalındı.
İhbar üzerine çalışma başlatan Aksaray Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği
Ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek olaya karıştıkları anlaşılan Uğurcan A. (20), Yasin E. (20), Ali Y. (16) ve Cemal U. (17) isimli zanlıları gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Çalınan kabloların değerinin 20 bin lira olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:27 Kaynak: AA
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