Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Kablo Hırsızlığı İddiası

Aksaray'da Kablo Hırsızlığı İddiası

2 saat önce

Aksaray'da Türk Telekom'a ait bakır kabloları çalan 4 kişi tutuklandı.

Aksaray'da Kablo Hırsızlığı İddiası, System.String[]
Aksaray'da Türk Telekom'a ait bakır kabloları çalan 4 kişi tutuklandı.


Mehmet Akif Ersoy ve Yavuz Sultan Selim mahallelerinde Türk Telekom'a ait 500 metre uzunluğunda bakır kablolar kesilerek çalındı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek olaya karıştıkları anlaşılan Uğurcan A. (20), Yasin E. (20), Ali Y. (16) ve Cemal U. (17) isimli zanlıları gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.


Çalınan kabloların değerinin 20 bin lira olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:27 Kaynak: AA

Yavuz Sultan Selim, Mehmet Akif Ersoy, Türk Telekom, Aksaray, Güncel
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