Aksaray'da kaçak akaryakıt operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da kaçak akaryakıt operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Aksaray'da kaçak akaryakıt operasyonu: 2 gözaltı

7 saat önce

Aksaray'da boş arazide bulunan tır ve kamyonete yönelik gerçekleştirilen operasyonda bin 300 litre kaçak yakıt ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Aksaray'da kaçak akaryakıt operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Aksaray'da boş arazide bulunan tır ve kamyonete yönelik gerçekleştirilen operasyonda bin 300 litre kaçak yakıt ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yaptıkları saha çalışmasında Aksaray'da atık madeni yağları geri dönüşüm tesislerinde işleyip araçlara yakıt olarak satan bir şahsı tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen KOM ekipleri şüpheli M.Ö. (43) isimli şahsı takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan KOM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Adana yolunda bulunan boy bir araziye gerçekleştirilen operasyonda 68 plakalı kamyonet ile 07 plakalı tıra yakıt aktarımı yapıldığı anda M.Ö. ve B.K (48) suçüstü yakalandı. Kamyonet ve tırda yapılan aramalarda 1 adet jeneratör, 1 adet yakıt aktarım düzeneği, 68 plakalı araçta yaklaşık 800 litre kaçak yakıt, 07 plakalı aracın deposunda yaklaşık 500 litre kaçak yakıt olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - AKSARAY

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:28 Kaynak: İHA
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