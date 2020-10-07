Aksaray'da kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Aksaray'da kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

07.10.2020 14:58
Aksaray'da kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Aksaray'da kaçak içki imal eden ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 500 litre kaçak alkollü içki ile 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Aksaray'da kaçak içki imal eden ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 500 litre kaçak alkollü içki ile 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Operasyon, Aksaray'ın merkeze bağlı Çağlayan köyünde iki ayrı ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, köyde kaçak alkol üretimi ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri belirlenen köyde bir süre gözlem yaptı. Yapılan gözlemde 2 şüpheliyi tespit eden jandarma ekipleri A.D. ile A.B. isimli 2 şüpheliyi takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Köyde 2 ayrı ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli de suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda bidonlar içerisinde toplam 500 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Aksaray'da kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

Kaçak İçki, Operasyon, Jandarma, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

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