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Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

09.02.2022 13:00

Aksaray'da, kaçak kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı.

Aksaray'da, kaçak kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Ekecikyeni köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, dağlık alanda 5 metre derinliğinde 4 metre uzunluğunda çukur kazan M.K. (50) ve beraberindeki N.Ç. (54) ile K.T'yi (48) gözaltına aldı.

Şüphelilerin kullandığı jeneratör, kırıcı delici matkap, aydınlatma sistemi, 3 madeni para ve çeşitli aletlere el konuldu.

Yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

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İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Kazı, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika


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