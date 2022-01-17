Aksaray'da kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Aksaray'da kaçak kazı yaparak define arayan şüphelilere yönelik jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 8 şüpheli kazı alanında suçüstü yakalandı.

Operasyon, Güzelyurt ilçesi Bozcayurt köyü sınırlarında gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, köy çevresinde kaçak kazı yapıldığı yönünde istihbari bilgiye ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri köyde geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan araştırmalarda 8 şüpheliyi tespit eden jandarma ekipleri, şüpheliler üzerinde teknik ve fiziksel takip balattı. Yaklaşık 2 hafta süren takipte yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri köyün dağlık alanında şahısların kazı yaptığı esnada operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamına, S.A., M.F.Ç, M.K.Ç., M.A., S.K., T.H., E.Ü. ve E.U. isimli 8 şüpheli suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan aramalarda ise 1 adet yeraltı alan arama detektörü, 1 adet detektör sensörü, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet yeraltı görüntülüme cihazı, 2 adet anten, 2 adet metal çubuk, 1 adet adaptör, 1 adet metre, 1 adet askeri pusula ve 8 adet bağlantı kablosu ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Jandarmadan yapılan yazılı açıklamada, "Aksaray İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, defineci olarak adlandırılan şahıslarca, bölgenin tarihi geçmişi nedeniyle gerçekleştirilen kaçak kazı olaylarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanarak kanun önüne çıkarılması konusundaki kapsamlı çalışmalarımıza devam edilmektedir. Kültürel mirasımızı korumak amacıyla titiz ve gayretli çalışmalarımıza devam edilecektir" denildi. - AKSARAY