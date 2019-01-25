Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Kaçak Parfüm Operasyonu

Aksaray'da Kaçak Parfüm Operasyonu

1 saat önce

Aksaray'da bir iş yerinden çıkan şüpheli şahsa yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kaçak kozmetik malzemesi ele geçirildi.

Aksaray'da Kaçak Parfüm Operasyonu, System.String[]
Aksaray'da bir iş yerinden çıkan şüpheli şahsa yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kaçak kozmetik malzemesi ele geçirildi.

Operasyon, Tacin Mahallesi Tacin Caddesi üzerinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Doğu illerinden Aksaray'a gümrük kaçağı kozmetik malzemelerinin getirileceği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kimliği belirlenen F.D. (21) isimli şahsı takibe aldı. Bir süre yapılan takibin ardından Tacin Mahallesi'nde bir iş yerinde elinde büyük çapta poşetlerle çıkan şüpheliye operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, poşetlerde yapılan aramalarda çeşitli marka ve modellerde faturasız gümrük kaçağı 50 adet kozmetik ürünü (parfüm) ele geçirildi. Şüpheli şahıs sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:41 Kaynak: İHA

Aksaray, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çocukluğundan Beri Hayal Ettiği İşte Başarıyı Yakaladı! 7 Farklı Şubede 20 Kadına İş Veriyor Üniversiteli Kader Buse'yi Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

Düğünde Damadın Boynuna Takılan 10 Metrelik Para Zincirini 12 Kişi Taşıyabildi Hatay'da Bir Binanın Kazan Dairesinde Patlama Meydana Geldi! Ölü ve Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 22:37:44. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Kaçak Parfüm Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]