Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Kaçak Silah Operasyonu

Aksaray'da Kaçak Silah Operasyonu

1 saat önce

Aksaray'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız 4 av tüfeği ve 6 tabanca, 2 telsiz ile 300 fişek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray'da Kaçak Silah Operasyonu, System.String[]
Aksaray'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız 4 av tüfeği ve 6 tabanca, 2 telsiz ile 300 fişek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bebek köyünde kaçak silah satılacağı bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, köydeki 3 adrese operasyon düzenledi.

Aramalarda ruhsatsız 4 av tüfeği ve 6 tabanca, 2 telsiz, bir silah dürbünü, 6 şarjör ve 300 fişek ele geçirildi.

R.D. (78), N.D. (52) ve H.D. (64) gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:29 Kaynak: AA

Aksaray, Güncel
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