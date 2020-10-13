Aksaray'da bandrolsüz 19 ton 700 kilogram tütün ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray- Adana kara yolu uygulama noktasında, şüphelendikleri iki tırı durdurdu.
Tırlardaki aramalarda bin 970 koli içerisine gizlenmiş 19 ton 700 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Sürücüler N.Y. (20) ve Ç.N. (31) gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kaçak tütün operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika