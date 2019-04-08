Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Kaçakçılığa Geçit Yok

Aksaray'da Kaçakçılığa Geçit Yok

59 dakika önce

Aksaray'da kaçakçılığa geçit yokAKSARAY - Aksaray'da 1 ay içerisinde 18 ayrı operasyon düzenleyen KOM ekipleri, kaçakçılığa geçit vermiyor.

Aksaray'da kaçakçılığa geçit yok

AKSARAY - Aksaray'da 1 ay içerisinde 18 ayrı operasyon düzenleyen KOM ekipleri, kaçakçılığa geçit vermiyor.
Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında geniş çaplı çalışmalar yapan ve operasyonlarla birçok kaçakçılığın önüne geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ay içerisinde 18 ayrı operasyon gerçekleştirdi. KOM ekipleri operasyonlarda 23 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekiplerin, şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda 55 bin 44 paket sigara, 89 bin litre kaçak akaryakıt, 90 şişe gümrük kaçağı içki, 500 adet sahte altın, 193 adet süs para, 2 adet tabanca ve 50 adet fişek ele geçirildi. 23 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edilirken, 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:01 Kaynak: İHA

Aksaray, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TAV, Atatürk Havalimanı Operasyonlarının Durdurulması Nedeniyle 4 Bin 500 Kişiyi İşten Çıkarıyor KKTC'de 12 Yaşındaki Çocuk, Okulda Alkol Komasına Girdi Kazada Can Veren Sürücünün Cenazesinde, Cemaat Köye Sığmadı Erdoğan'ın Eski Metin Yazarından Dikkat Çeken Özhaseki Yorumu: Yanlış Adaydı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 13:00:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Kaçakçılığa Geçit Yok
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]