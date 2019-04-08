Aksaray'da Kaçakçılığa Geçit Yok
59 dakika önce
Aksaray'da kaçakçılığa geçit yokAKSARAY - Aksaray'da 1 ay içerisinde 18 ayrı operasyon düzenleyen KOM ekipleri, kaçakçılığa geçit vermiyor.
Aksaray
'da kaçakçılığa geçit yok
AKSARAY - Aksaray'da 1 ay içerisinde 18 ayrı operasyon düzenleyen KOM ekipleri, kaçakçılığa geçit vermiyor.
Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında geniş çaplı çalışmalar yapan ve operasyonlarla birçok kaçakçılığın önüne geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, bir ay içerisinde 18 ayrı operasyon gerçekleştirdi. KOM ekipleri operasyonlarda 23 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekiplerin, şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda 55 bin 44 paket sigara, 89 bin litre kaçak akaryakıt, 90 şişe gümrük kaçağı içki, 500 adet sahte altın, 193 adet süs para, 2 adet tabanca ve 50 adet fişek ele geçirildi. 23 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edilirken, 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:01 Kaynak: İHA
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