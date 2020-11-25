Aksaray'da kadın müşterinin, taksiciye yaşattığı zor anlar kamerada - Son Dakika

Aksaray'da kadın müşterinin, taksiciye yaşattığı zor anlar kamerada

25.11.2020 12:12

Aksaray'da kadın müşterinin, taksiciye yaşattığı zor anlar kamerada Tartışma sonucu kadın "ben seni sevmedim" diyerek hızla giden taksiden inmeye çalıştı Kendisini karakola götürmeye çalışan taksiciye, "Ben zaten karakolum, yine de sen suçlu sayılırsın" dedi Fatih Saraçhane'de taksiye binen...

Aksaray'da kadın müşterinin, taksiciye yaşattığı zor anlar kamerada

Tartışma sonucu kadın "ben seni sevmedim" diyerek hızla giden taksiden inmeye çalıştı

Kendisini karakola götürmeye çalışan taksiciye, "Ben zaten karakolum, yine de sen suçlu sayılırsın" dedi

İSTANBUL - Fatih Saraçhane'de taksiye binen bir kadın, taksi parasını anlaşamadığı taksiciyle tartıştıktan sonra "ben seni sevmedim" diyerek Aksaray'da seyir halinde olan taksiden inmeye çalıştı. Taksici yaşadığı o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydederken korona virüse rağmen maske bile takmayan kadın, ücretini alamayan taksicinin "seni karakola götüreceğim" sözlerine "götür zaten ben karakolum, ben gelirim yine de sen suçlu sayılırsın" demesi "pes" dedirtti.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Fatih Aksaray İskenderpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksici Oğuz Kaan Ünver 34 TAD 82 plakalı taksisiyle seyrettiği esnada Saraçhane'deki İBB önünden aracına bir kadın müşteri aldı. Taksiye binen kadın taksimetre açmadan gideceği yere ne kadar istediğini söyledi. Bunun üzerine Ünver kadına 50 lira diye karşılık verdi. Kadının ücreti kabul etmemesi üzerine Ünver, taksimetreyi açacağını söyleyerek yoluna devam etti. Taksici bulvar üzerine geldiği esnada kadının taksimetre yerine "bana normal bir fiyat çıkartın" demesi üzerine taksici Ünver, "Normali taksimetre fiyatıdır" diyerek yoluna devam etti.

Hızla giden taksiden inmeye çalıştı

İstediği ücreti anlaşamayan kadın, "Bana zartzurt yapma" diyerek bu kez de taksiciyi kışkırtmaya başladı. Taksicinin araçların taksimetre ile ücret yazdığını belirtmesi üzerine kadın, "Ne kadar kötüsünüz, ben sizi sevmedim" diyerek hızla giden araçtan inmeye çalıştı. Taksicinin güçbela aracı durdurduğu olay sonrası araçtan inen kadın ücret ödemeden gitmeye çalıştı. Taksicinin parasını istediği kadın, "Ne parası, git polis çağır" diyerek ücreti ödemedi.

"Karakola gelirim yine sen suçlu sayılırsın"

Önce "Kardeşim lütfen" diyen ardından da "Beni oradan buradan getirdin ne parası" diyen kadına taksici Ünver, "Seni karakola götüreceğim" diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine kadın, "Götür, ben zaten karakolum, ben gelirim ama yine de sen suçlu sayılırsın" demesi "pes" dedirtti. Uzun süre parasını almaya çalışan taksici Ünver ardından taksisine binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(DCC-YM-AŞ-Y)

Aksaray'da kadın müşterinin, taksiciye yaşattığı zor anlar kamerada
Aksaray'da kadın müşterinin, taksiciye yaşattığı zor anlar kamerada
Aksaray'da kadın müşterinin, taksiciye yaşattığı zor anlar kamerada
Aksaray'da kadın müşterinin, taksiciye yaşattığı zor anlar kamerada

Saraçhane, Taksi, Fatih, Kadın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da kadın müşterinin, taksiciye yaşattığı zor anlar kamerada - Son Dakika


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