Sağlık ekiplerince kalçasına saplanan demirle Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kalçasına korkuluk demiri saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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