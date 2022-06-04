Kalçasına korkuluk demiri saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Kalçasına korkuluk demiri saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı

04.06.2022 21:41

Aksaray'da kalçasına korkuluk demiri saplanan çocuk yaralandı.

Aksaray'da kalçasına korkuluk demiri saplanan çocuk yaralandı.

Afganistan uyruklu N.O. (13) Ereğlikapı Mahallesi Şehit Şükrü Koçak Caddesi'nde bahçedeki ağaçtan dut toplamaya çalışırken kapı üzerindeki demir korkuluğun üzerine düştü.

Kalçasına demir korkuluk saplanan çocuğu, ihbar üzerine olay yerine gelen Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri, demiri keserek kurtardı.

Sağlık ekiplerince kalçasına saplanan demirle Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kalçasına korkuluk demiri saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı
Kalçasına korkuluk demiri saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı
Kalçasına korkuluk demiri saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı
Kalçasına korkuluk demiri saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı
Kalçasına korkuluk demiri saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı
Kalçasına korkuluk demiri saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kalçasına korkuluk demiri saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kalçasına korkuluk demiri saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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