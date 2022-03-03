Kaldırıma çarpan servis minibüsündeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaldırıma çarpan servis minibüsündeki 4 kişi yaralandı

03.03.2022 11:58

Aksaray'da işçi servis minibüsünün kaldırıma çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Aksaray'da işçi servis minibüsünün kaldırıma çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Şammas Dede Gündoğdu (54) idaresindeki 68 S 0432 plakalı işçi servis minibüsü, Aksaray- Ankara kara yolunun 10. kilometresinde kaldırıma çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerinene çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Minibüsteki işçilerden Hatice Kaçpınar (49), Samet Tamer (27), Menduh Ak (30) ve Nazire Akıncı (33) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaldırıma çarpan servis minibüsündeki 4 kişi yaralandı
Kaldırıma çarpan servis minibüsündeki 4 kişi yaralandı
Kaldırıma çarpan servis minibüsündeki 4 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Konya'da feci kaza! İşçi servisleri çarpıştı, ortalık birbirine girdi: 14 yaralı Konya'da feci kaza! İşçi servisleri çarpıştı, ortalık birbirine girdi: 14 yaralı Aksaray-Konya kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı Aksaray-Konya kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Gündoğdu, Aksaray, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaldırıma çarpan servis minibüsündeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
12:01 Dolar 14,14'e çıktı! Yükseliş sürüyor
12:01 Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası Putin'in kızına sosyal medya linci
11:59 Bahçeli'den, Rusya-Ukrayna krizine 5 maddelik çözüm önerisi: Tek seçenek diplomasi ve diyalogdur
11:57 Rusya'dan protesto sesleri yükseliyor: Ukrayna bizim düşmanımız değil
11:54 Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Bakan Koca'nın gazeteciye verdiği cevap gündem oldu
11:52 Time dergisinden çok konuşulacak Ukrayna kapağı: Aydınlık karanlığa galip gelecek
11:41 Son Dakika: TFF, statlara girişte HES kodu uygulamasını kaldırdı! Ayrıca 12 yaş sınırı uygulanmayacak
11:39 Canlı yayında korkutan anlar! Bahar Candan ile tartışan gazeteci epilepsi krizi geçirdi
11:37 Erdoğan ve Bahçeli bugün Külliye'de görüşecek! İşte ele alınacak konu başlıkları
11:31 Türkiye'nin boğazlardan geçmesine izin vermediği Rus savaş gemisi ortaya çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 12:11:20. #1.11#
SON DAKİKA: Kaldırıma çarpan servis minibüsündeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement