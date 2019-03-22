Aksaray'da Kamu Kurumları Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

Aksaray'da Kamu Kurumları Aylık Değerlendirme Toplantısı Vali Ali Mantı başkanlığında Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Aksaray'da Kamu Kurumları Aylık Değerlendirme Toplantısı Vali Ali Mantı başkanlığında Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.



Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Ali Mantı, "Herkes kendi kurumunun hak ve yükümlülüklerini en güzel şekilde kullanacak. Biz görevlerimizi yaparken hiç bir fikrin hiç bir ideolojinin ve hiç bir kalıbın esiri değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının ve milletimizin bize vermiş olduğu değer, yetki ve sorumluluğun peşindeyiz bunu uygulamakla mükellefiz." dedi.



Ayda bir düzenlenen ve kamu kurumları müdürlerinin katıldığı toplantıda kamu hizmetlerinin durumunu değerlendirdiklerini ifade eden Vali Mantı kurumlararası işbirliğinin önemine değinerek, "Tüm kurum ve kuruluşlarla bir bütünüz hiç bir kurum ve kuruluşumuz birbirinden ayrı, birbirinden bağımsız dışarda değil. Hepimiz Türk Milletine hizmet ediyoruz." diye konuştu.



Toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Seyfullah Sarıgül, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İlker Akkaş, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Vali Yardımcıları Gürkan Karaman, Hakkı Loğoğlu, Şahin Bayhan, Mustafa Türkcan, kentteki kamu kurumlarının müdürleri katıldı.

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