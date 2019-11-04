Son Dakika Haberleri: Aksaray'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Aksaray'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Aksaray'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

6 saat önce

Aksaray'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Aksaray'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Aksaray'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Hanifi Aksoy (56) idaresindeki 68 EL 396 plakalı kamyon, Tacin Caddesi Sanayi kavşağında Adem Çınar (35) idaresindeki 68 FK 166 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile Zeynep Yüce (52), Hilal Yüce (21), Ömer İpek (5) ve Durmuş Yüce (54) yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobilde sıkışan Adem Çınar ve Zeynep Yüce'yi, itfaiye ekipleri 15 dakikalık çalışmanın ardından kurtardı.

112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Zeynep Yüce'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, eşinin ayakkabısını bir an olsun elinden bırakmayan Durmuş Yüce, hastane koridorunda ağlayarak eşini bekledi.

Aksaray, Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:58 Kaynak: AA
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