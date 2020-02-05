Aksaray'da kamyon yayaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da kamyon yayaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da kamyon yayaya çarptı: 1 yaralı

6 saat önce

Aksaray'da kamyonun yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aksaray'da kamyon yayaya çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Aksaray'da kamyonun yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, saat 20.00 sıralarında Aksaray Ortaköy Yolu Bağlıkaya Beldesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Kırşehir'e silaj taşıyan Atilla Y. (47) idaresindeki 40 AAF 115 plakalı kamyon, Ortaköy Yolu Bağlıkaya mevkiinde yolun karşısına geçmek isterken Dede G.'ye (75) çarptı. Dede G. başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, kamyon sürücüsü durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayı anlatan kamyon şoförü Atilla Y., "Yolun ortasında sırtı dönük karaltı vardı. Bende uzunu yaktım baktım, bir karaltı var. Korna çaldım bir de sola doğru kaçtım. Kedisi de ortada duruyordu. Hafif vurdum, asfaltın üzerine düştü" dedi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kamyon sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kırşehir, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken kaza geçiren 5 polis yaralandı
Bahçeşehir Koleji kafilesi aynı uçaktaydı Sabiha Gökçen'de yaşanan kaza, akıllara Bakan Turhan'ın dünkü sözlerini getirdi: Pistimiz yorgun Hakkari'den acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri
00:42 Survivor 2020'ye sürpriz isim! Tuğba Melis Türk de kadroya dahil oldu
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 03:25:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksaray'da kamyon yayaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]